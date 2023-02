Mit einem «sehr guten Gefühl»: So reist Skitourenläufer Arno Lietha an die WM

Sieg im französischen Val Thorens beim Saisonauftakt. Weitere Weltcupsiege in den italienischen Wintersportorten Adamello und Martelltal. Rang 2 beim Heim-Weltcup in Morgins. Dazu der Schweizer Meistertitel im Skigebiet Rathvel oberhalb von Châtel-St-Denis. Arno Liethas Bilanz in dieser Saison ist eindrücklich und im Hinblick auf die Weltmeisterschaften in der kommenden Woche vielversprechend. Der Prättigauer Skitourenläufer will explizit nichts davon wissen, dass er an den am Sonntag mit der Eröffnungsfeier beginnenden Titelkämpfen in Spanien der Topfavorit im Sprint ist.