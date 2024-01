Die Zahl 13 soll dem «Munggä-Run» in Elm Glück bringen

Winter-Wunder-Land. Als solches präsentiert sich derzeit ein tief verschneites Elm und bietet damit beste Bedingungen für einen ­gelungenen und erfolgreichen ­«Munggä-Run» am nächsten Samstag. Es wird die 13. Ausgabe dieses Skitourenlaufes sein. Er findet am 13. Januar statt. Und der aktuelle OK-Präsident dieses Anlasses, Martin Baumgartner, hat zum 13. Mal eine Funktion in der Organisation inne. Wenn das mal kein gutes Omen ist.

Aber ist die Zahl 13 nicht eine Unglückszahl? In zahl­reichen Hochhäusern auf der ganzen Welt fehlt der 13. Stock, in Flugzeugen die 13. Reihe, Freitag der 13. ist ein ­Unglückstag. Dennoch könnte die 13. Austragung des Munggä-Runs diesen negativen Vergleichen trotzen und zum Glücksfall werden. «Wir haben fast einen halben Meter Neuschnee erhalten. Es ist richtig winterlich in Elm», sagt Martin Baumgartner.

Unter diesen tollen Winterbedingungen ist sogar ein neuer Teilnehmer­rekord möglich. Und das wäre dann ein weiteres Kapital in der Erfolgs­geschichte des «Munggä-Runs». Denn die bisherigen Anmeldungen deuten darauf hin, dass ein solcher Teilnehmerrekord möglich ist. «Wir haben mehr Voranmeldungen als im vergangenen Jahr, als wir mit 201 Startenden einen Rekord verzeichnen konnten», betont Baumgartner – und damals hatten die Organisatoren mit grossem Schneemangel zu kämpfen.