Jasmine Flury: «Die Nomination freut mich extrem»

Die Goldfahrt in Méribel: unvergessen. Wie oft sich Jasmine Flury die Bilder selber schon angeschaut hat, kann sie nicht sagen. «Oft, sehr oft», sagt sie nur. Die 29-Jährige spricht von einem unvergesslichen Tag, von Emotionen und von Glücksgefühlen. «Als kleines Mädchen hatte ich davon geträumt, eine Medaille an Weltmeisterschaften zu gewinnen. Es haben nicht viele Leute an mich geglaubt, es ist unglaublich, dass es geklappt hat», erklärt sie. Sie strahlt.