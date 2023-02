Das sind die erfolgreichsten Bündner an der Ski-WM

Zählt man die erfolgreichsten Bündner Skifahrer aller Zeiten auf, darf der Obersaxer natürlich nicht fehlen. 2009 fuhr er in seiner Blütezeit in Val d’Isère zu WM-Gold im Riesenslalom. Dazu gabs an denselben Titelkämpfen Bronze in der Abfahrt. Zu seinen WM-Erfolgen kommen ein Olympiasieg 2010, der Gesamtweltcup im selben Jahr und elf Weltcupsiege. 2021 trat der «Iceman», wie er aufgrund seiner Coolness genannt wurde, bei seinem Lieblingsrennen in Wengen zurück. Auch wenn er in seinen letzten Jahren nicht mehr so erfolgreich war, geht Janka als wohl bester Bündner Skifahrer in die Historie ein.