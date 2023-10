Weihnachten im Oktober: Der Abgabetag ist der Startschuss in die neue Saison

Während die einen Sonnenbrillen testen, probieren andere Rückenpanzer an oder holen sich wärmende Sohlen für ihre Winterschuhe. In The Hall in Dübendorf herrscht an diesem Oktobertag reges Treiben. Die Athletinnen und Athleten von Swiss-Ski erhalten am sogenannten Abgabetag ihr Material und ihre Kleidung für die neue Saison.

Fadri Janutin und Stefan Rogentin stellen sich unseren Fragen zum Abgabetag: