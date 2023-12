Unterwegs auf der Corviglia: Der OK-Präsident erklärt die Ski-Weltcupstrecke von St. Moritz

Corviglia. So heisst sie. Die Weltcupstrecke in St. Moritz, die seit vielen Jahren die besten Skirennfahrerinnen der Welt ins Engadin zieht. Und an diesem Wochenende wieder Schauplatz sein wird. Auf 2745 Metern über Meer beginnt die 2,5 Kilometer lange Strecke. Auf 2040 Metern über Meer endet sie im Zielgelände Salastrains.