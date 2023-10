Starke Windböen verhindern Bestresultat – Livio Simonet sagt: «So etwas gehört zu unserem Sport»

Am Sonntag griff der Bündner Livio Simonet mit der Startnummer 33 ins Renngeschehen ein. Der 25-Jährige liess einen starken Lauf auf dem Riesenslalomhang des Rettenbachgletschers in Sölden folgen. Bis zum Rennabbruch wegen zu starken Windböen nach 47 Fahrern lag Simonet auf dem starken 15. Platz. Obwohl er kein zweites Mal an den Start durfte, um das beste Weltcupresultat seiner Karriere herauszufahren, sagt er am Tag darauf: «Ich bin sehr zufrieden. Es lief wirklich gut.»