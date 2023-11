St. Moritz-OK-Präsident Miozzari: «Ich finde, Nervosität ist nichts Schlechtes»

Robin Miozzari muss erst lachen, dann beginnt er nachzudenken. Die Frage, wann eigentlich die Vorbereitungen für das Ski-Weltcuprennen in St. Moritz begonnen haben, ist scheinbar gar nicht so einfach zu beantworten. «Nach dem Debriefing im vergangenen Februar sind wir im Mai die ersten Pendenzen angegangen», erinnert sich der OK-Präsident von St. Moritz nach etwas Bedenkzeit und fügt an: «Die ersten Vorbereitungen beginnen aber viel früher. Wir sind bereits dabei, das kommende Jahr zu planen.»