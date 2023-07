Ski-Weltmeisterin Jasmine Flury: Andere Verpflichtungen und neue Latten

Die Langhantel geht explosiv in die Höhe. Ein kurzes, aber intensives Keuchen begleitet die schnellkräftigen Stossbewegungen mit 100 Kilogramm Gewicht nach oben. «Komm jetzt, los, Vollgas», sagt ein Mann nebenan. Wir stehen im Kraftraum des Ski Clubs Davos, einem kühlen und biederen Raum mit kargen Betonwänden. Die Sportlerin, die an diesem heissen Sommermorgen Mitte Juli in diesem Raum trainiert, ist die Skifahrerin Jasmine Flury.