Silber in der Abfahrt: Stephanie Jenal ist Vize-Schweizermeisterin

Im Weltcup ist Stephanie Jenal weit vom Podest entfernt. Rang 10, herausgefahren Anfang März beim Super-G in Kvitfjell, ist das mit Abstand beste Ergebnis der Engadinerin auf höchster Stufe.

Am letzten Rennwochenende der Saison gibts doch nochmals Grund zum jubeln für die 25-Jährige. Bei den Schweizermeisterschaften in Verbier fährt Jenal auf Rang 2. Auf Gold-Gewinnerin Delia Durrer verliert sie etwas mehr als eine halbe Sekunde. Für Durrer ist es bereits der dritte Schweizermeistertitel in der Königsdisziplin in Folge. Die grossen Stars wie Corinne Suter, Lara Gut-Behrami oder Jasmine Flury verzichten nach einer anstrengenden Saison auf den Start.

Für Jenal ist es die dritte Medaille an den Schweizermeisterschaften. Vor zwei Jahren gewann die Bündnerin in Zinal in Abfahrt und Super-G jeweils Bronze.