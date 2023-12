Shiffrin-Sieg und zwei Italienerinnen auf dem Podest: Die Schweizerinnen gehen in der Abfahrt von St. Moritz leer aus

Das Podest

Als die Topfavoritin Sofia Goggia im Ziel ankommt, schlägt sich Mikaela Shiffrin die Hand vors Gesicht. Ihre Überraschung ist gross. Denn auch nach der Italienerin liegt die US-Amerikanerin noch vorne. 15 Hundertstel legt sie zwischen sich und die Speed-Dominatorin. Den Unterschied hat sie vor allem im oberen und mittleren Teil gemacht. Am Ende reicht es zum Sieg für Shiffrin im Abfahrtsrennen von St. Moritz.

Goggia, die alles andere als eine perfekte Fahrt hinlegt, darf sich nach dem Super-G vom Freitag über den zweiten Platz in der Abfahrt freuen. Zwei weitere Hundertstel dahinter folgt ihre Landsfrau Federica Brignone, die mit der Startnummer 1 ins Rennen gegangen ist. Eine US-Amerikanerin vor zwei Italienerinnen in der Abfahrt von St. Moritz. So sieht es am Ende aus.

Zittern müssen die drei Podestfahrerinnen nur noch, als Cornelia Hütter, die gestrige Zweitplatzierte, mit der Startnummer 18 ins Rennen eingreift. Die Österreicherin steigert sich von Zwischenzeit zu Zwischenzeit und kommt sehr nahe heran. Am Ende fehlen ihr als Vierte elf Hundertstel aufs Podest.