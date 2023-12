Savognin, Lenzerheide und Arosa werden Teil des grössten Kinder- und Jugendskirennens der Welt

Das grösste Kinder- und Jugendskirennen der Welt geht 2024 in die 51. Runde, wie die Veranstaltenden in einer Medienmitteilung schreiben. Ausscheidungsrennen des Grand Prix werden demnach auch in Graubünden stattfinden. Der Tross des Skirennens schlägt am Sonntag, 14. Januar, in Arosa und Lenzerheide auf, am Sonntag, 3. März, dann auch noch in Savognin. Am Ausscheidungsrennen können sich die vier Schnellsten pro Kategorie für das grosse Saisonfinale im Hoch-Ybrig qualifizieren, welches vom 21. bis am 24. März 2024 über die Bühne gehen wird.

Anmelden können sich interessierte Kinder und Jugendliche zwischen 8 und 16 Jahren unter diesem Link. Die Startgebühr für den Grand Prix beträgt 25 Franken, die für das Minirace 15 Franken. (red)