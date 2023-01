Podestfahrer Stefan Rogentin: «In jungen Jahren war es nicht einfach»

Er musste 28 werden, um endlich zum ersten Mal auf dem Weltcuppodest zu stehen. Vor Wochenfrist wurde Stefan Rogentin beim Super-G in Wengen Zweiter. Im Interview spricht der Heidner über seinen etwas längeren Weg an die Spitze, über die Rücktritte von Mauro Caviezel und Beat Feuz sowie über die speziellen Gefühle vor den Klassikern in Kitzbühel.