Odermatts Dominanz: Weshalb das nicht nur gut und schön ist

Was Max Verstappen in der vergangenen Formel-1-Saison war, ist Marco Odermatt aktuell in der Disziplin Riesenslalom im Skirennsport. Eigentlich unbesiegbar. Tritt der 26-Jährige an, gewinnt er. Mit einem überlegenen Erfolg am Samstag am Chuenisbärgli in Adelboden baute Odermatt seine saisonübergreifende Serie auf sieben Siege aus. Im März 2021 in Lenzerheide stand er letztmals nicht auf einem Riesenslalom-Podest.