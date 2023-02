Odermatt vor Meillard «Riesen»-Weltmeister, Caviezel wird Neunter

Die Hürde war hoch, die Odermatt und Meillard nach dem ersten Lauf zu überspringen hatten. Schwarz hatte das Zwischenklassement mit 58 Hundertsteln auf den zweitplatzierten Nidwaldner angeführt, der Walliser lag als Vierter 1,13 Sekunden zurück.

Doch im zweiten, etwas direkteren Kurs, den der Schweizer Trainer Helmut Krug gesetzt hatte, drehten die beiden Fahrer von Swiss-Ski auf und das Ergebnis zu ihren Gunsten. Odermatt stellte die gegenwärtigen Stärkeverhältnisse im Riesenslalom wieder her. Der Innerschweizer, der in den letzten 13 Weltcup-Rennen in dieser Disziplin stets unter den ersten drei klassiert war und in dieser Phase auch Olympiasieger wurde, wurde seiner Rolle des Topfavoriten doch noch gerecht. Meillard fuhr Bestzeit und überholte damit nicht nur den nach dem ersten Lauf drittklassierten Slowenen Zan Kranjec, sondern überflügelte auch noch Schwarz um acht Hundertstel.

Für Odermatt war es nach dem Sieg in der Abfahrt am Sonntag der zweite WM-Titel, Meillard sicherte sich seine dritte WM-Medaille. Vor zwei Jahren in Cortina d'Ampezzo war er in der Kombination und im Parallelrennen Dritter geworden.

Caviezel und Tumler mit starker zweiter Fahrt

Gino Caviezel, der sich tags zuvor bei einem Sturz im Training eine Schnittwunde am rechten Unterschenkel zugezogen hatte, wurde Neunter. Der zweite Bündner Fahrer, Thomas Tumler, machte im zweiten Durchgang neun Positionen gut und wurde Achtzehnter.

Einen Schweizer Doppelsieg im Riesenslalom an einer eigenständigen Weltmeisterschaft hatte es noch nie gegeben. 1976 waren wohl der Bündner Heini Hemmi und der St. Galler Oberländer Ernst Good ebenfalls Erster und Zweiter geworden. Jenen Triumph bewerkstelligten die beiden allerdings an den Winterspielen in Innsbruck. In jener Zeit wurden bei Olympia auch WM-Medaillen vergeben.