Nach Flury-Gold: Das sind die Bündner Trümpfe in WM-Woche 2

Thomas Tumler

Einmal war der Samnauner bereits an einer WM: 2019 in Are. Der Erfolg? Überschaubar. Im Super-G scheidet er aus. Im Riesenslalom ist nach dem ersten Lauf Schluss. Nun, im Alter von 33 Jahren, ist Tumler zum zweiten Mal für einen Grossevent selektioniert, in seiner Spezialdisziplin Riesenslalom. Für den grossen Exploit müsste aber doch einiges zusammenkommen. Im Weltcup klassierte sich Tumler in dieser Saison drei Mal in den Top 20. Das WM-Ticket sicherte er sich erst im letzten Moment – dank eines 15. Platzes beim Nacht-Riesen in Schladming. «Ich habe meine Trainingsleistungen noch nie im Rennen bestätigt. Ich weiss, da ist noch mehr. Ich warte auf das Momentum, wo es wieder einmal richtig gut aufgeht.»