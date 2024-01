Keine Spur von Nervosität: So schauen zwei Bündner Youngsters auf den Riesenslalom in Adelboden voraus

Donnerstagabend. Hotel «Steinmattli» in Adelboden. Marco Odermatt, Loic Meillard und auch Gino Caviezel – die besten Schweizer Riesenslalomfahrer haben sich nach dem Medienmarathon in ihre Zimmer oder in eine ruhige Ecke der Hotellounge zurückgezogen. Ihre mediale Pflicht vor dem Heimrennen ist erfüllt.

Das grosse Scheinwerferlicht ist erloschen. Die meisten Medienschaffenden sind bereits auf dem Heimweg, als die zweite Schweizer Garde ins Rampenlicht tritt. Darunter auch die beiden Bündner: der 25-jährige Livio Simonet und der bald 24-jährige Fadri Janutin.