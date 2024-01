Janutin, Caviezel, Tumler und Simonet: Deshalb stammen so viele Riesenslalomfahrer aus Graubünden

Wenn am Samstagmorgen das Riesenslalomrennen der Weltcup-Skirennfahrer in Adelboden gestartet wird, dann dürften die Bündner Skifans so zahlreich vor dem TV-Bildschirm sitzen wie kaum sonst bei einem Skirennen. Der Grund ist klar: Es ist die immer wieder hohe Anzahl an Bündner Riesenslalomfahrern. Mit Gino Caviezel, Thomas Tumler, Fadri Janutin und Livio Simonet vertreten dieses Mal vier Athleten den Kanton, was im Swiss-Ski-Gesamtaufgebot (elf Fahrer) mehr als einen Drittel ausmacht.