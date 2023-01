Fünf Podestplätze für Bündner Skinachwuchs

Die Bündner Nachwuchsskifahrerinnen und -fahrer starteten erfolgreich in den Sunrise Jugend Cup. Lara Bianchi (Obersaxen) und Lisa Luternauer (Lenzerheide-Valbella) klassierten sich beim Riesenslalom in Meiringen-Hasliberg auf den Plätzen 2 und 3 und wurden nur von Juliette Fournier geschlagen. Leandro Schmid (Vals) fuhr als Zweiter ebenfalls auf das Podest. Bemerkenswert ist, dass Bianchi und Schmid dem jüngeren Jahrgang angehören und die beiden Sieger ein Jahr älter sind. Gesamthaft klassierten sich vier Bündnerinnen in den Top 6 und deren acht in den Top 30.