Flury über Empfang: «So viele Leute - das ist unglaublich schön»

Das überschaubare Davos-Monstein wird am Sonntagabend zur Festhütte. Die frischgebackene Weltmeisterin Jasmine Flury trifft kurz nach dem Eindunkeln in ihrer Heimat ein. «Es fühlt sich noch immer alles an wie ein Traum», so die 29-Jährige. «So ganz angekommen ist das Ganze noch nicht.» Und zum Empfang: «So viele Leute – das ist unglaublich schön.»

