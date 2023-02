Erfolgreiches Wochenende für den Bündner Skinachwuchs

von Anita Fuchs

Bei einem als National Junior Race ausgetragenen Super-G im Rahmen der Coppa Veneto Energiapura verpasste Jil van der Valk (Ski Racing Club Suvretta St. Moritz) am Sonntag den Sieg äusserst knapp. Als Zweite verlor sie am Passo San Pellegrino im Trentino vier Hundertstel auf die siegreiche Matilde Schwencke aus Chile. Sina Elsa (Grüsch-Danusa) klassierte sich an dritter Stelle und konnte in ihrer ersten FIS-Saison gleich den ersten Podestplatz feiern. Leonie Tramèr (Ski Racing Club Suvretta St. Moritz) als Siebtrangierte rundete das sehr gute Ergebnis der BSV-Juniorinnen ab.

Die Cup-Wertung geht in die Schlussphase

Jamilla Teufel (Davos) und Luca Westbrook (Obersaxen) in der Kategorie U14 sowie Minna Bont (Lenzerheide-Valbella) und ihr Club-Kollege Tim Arrigoni in der Kategorie U16 gewannen derweil das fünfte Rennen des Raiffeisen Cup. Das Quartett entschied am Sonntag einen von Grüsch-Danusa aufs Davoser Rinerhorn verschobenen Riesenslalom für sich.

Die besten Bündnerinnen und Bündner fahren am kommenden Wochenende die zwei letzten Rennen der Interregion Ost im Riesenslalom. Der Raiffeisen Cup geht dann am 17. und 18. März mit den Bündner Meisterschaften in den Disziplinen Slalom und Riesenslalom in Obersaxen in die entscheidende Phase. Das letzte Rennen findet am 8. April als Novum mit einem Parallelslalom in Davos statt.

Knappe Entscheidung im vierten Cup-Rennen

Im vierten Rennen des Raiffeisen Cup gab es auch bei bei den U16-Knaben einen äusserst spannenden Kampf um die Podestplätze. Igor Salvetti (Silvaplana-Champfèr) triumphierte am Samstag beim Slalom in Lenzerheide mit fünf Hundertsteln Vorsprung vor Valerio Baracchi (Grüsch-Danusa) und 0,11 Sekunden vor Gian Brigger (Parpan). Bei den gleichaltrigen Mädchen siegte Minna Bont (Lenzerheide-Valbella) mit einer Reserve von rund zwei Sekunden. In den U14-Kategorien gewannen zwei Angehörige von Laax Ski: Josselin Moubayed und Caitlin Cameron.

Am Vortag fand auf dem Rinerhorn in Davos der Technikbewerb des Bündner Skiverbandes statt. Dieser zählt ebenfalls zum Raiffeisen Cup, kann allerdings nicht als Streichresultat berücksichtigt werden.

Die Resultate des Raiffeisen Cup

Riesenslalom in Davos

Mädchen. U14: 1. Jamilla Teufel (Davos) 1:44,61. 2. Lily Ann Blattmann (Madrisa) 0,73 zurück. 3. Elena Sigg (Davos) 0,92. 4. Lea Veraguth (Obersaxen) 1,14. 5. Caitlin Cameron (Laax Ski) 1,16.

U16: 1. Minna Bont (Lenzerheide-Valbella) 1:38,51. 2. Lisa Luternauer (Lenzerheide-Valbella) 0,50. 3. Lara Bianchi (Obersaxen) 0,60. 4. Linnea Boije (Flimserstein Race Team) 1,87. 5. Pia Veraguth (Obersaxen) 1,88.

Knaben. U14: 1. Luca Westbrook (Obersaxen) 1:41,01. 2. Gianin Bruhin (Flimserstein Race Team) 1,89. 3. Josselin Moubayed (Laax Ski) 1,98. 4. Noah Santschi (Uniùn da Sport Tumpriv) 3,49. 5. Fadri Hoffmann (Davos) 4,05.

U16: 1. Tim Arrigoni (Lenzerheide-Valbella) 1:37,66. 2. Gian Brigger (Parpan) 0,60. 3. Leandro Schmid (Vals) 0,96. 4. Nino Mic Feuerstein (Piz Ot Samedan) 1,08. 5. Lauro Caluori (Beverin) 1,08.

Slalom in Lenzerheide

Mädchen. U14: 1. Caitlin Cameron (Laax Ski) 1:39,58. 2. Lily Ann Blattmann (Madrisa) 2,67 zurück. 3. Elena Sigg (Davos) 4,10. 4. Lia Leibacher (Lenzerheide-Valbella) 5,26. 5. Emilia Barandun (Beverin) 5,42.

U16: 1. Minna Bont (Lenzerheide-Valbella) 1:35,63. 2. Lynn Bebi (Flimserstein Race Team) 2,05. 3. Lisa Luternauer (Lenzerheide-Valbella) 2,20. 4. Kira Wiederkehr (Suvretta St. Moritz) 5,42. 5. Pia Veraguth (Obersaxen) 5,44. 5. Smilla Rüfenacht (Laax Ski) 6,74.

Knaben. U14: 1. Josselin Moubayed (Laax Ski) 1:33,34. 2. Gianin Bruhin (Flimserstein Race Team) 1,13. 3. Luca Westbrook (Obersaxen) 2,90. 4. Jan Jaeger (Glaris Rinerhorn) 3,36. 5. Timo Hartmann (Buchen) 3,51.

U16: 1. Igor Salvetti (Silvaplana-Champfèr) 1:30,92. 2. Valerio Baracchi (Grüsch-Danusa) 0,05. 3. Gian Brigger (Parpan) 0,11. 4. Tim Arrigoni (Lenzerheide-Valbella) 0,34. 5. Leandro Schmid (Vals) 0,45.