Einige Premieren für Bündner Skinachwuchs

von Anita Fuchs

Im vierten Rennen des Sunrise Jugend Cup realisierte Minna Bont (Lenzerheide-Valbella) am Sonntag in Veysonnaz den ersten Sieg auf nationaler Stufe. Den Slalom gewann sie mit 20 Hundertstelsekunden Vorsprung. In dieser Disziplin hatte sie bereits im Januar in Meiringen-Haslital als Zweite einen Podestplatz geschafft. Top-Ten-Klassierungen gelangen im Wallis auch Lisa Luternauer (Lenzerheide-Valbella) und Pia Veraguth (Obersaxen). Sie erreichten den vierten respektive siebten Rang. Bei den Knaben bestätigte Gian Brigger (Parpan) seine hervorragende Form. Er klassierte sich an fünfter Stelle. Nino Mic Feuerstein (Piz Ot Samedan) und Lauro Caluori (Beverin) schieden nach einer guten Ausgangslage im zweiten Lauf aus.

Nach vier von sieben Rennen des Sunrise Jugend Cup befindet sich die Vertretung des Bündner Skiverbandes ausgezeichnet im Rennen. Minna Bont stiess dank ihres Sieges auf den dritten Rang vor, Lara Bianchi (Obersaxen) besetzt die vierte Position, unmittelbar hinter ihr ist Lisa Luternauer klassiert. Bei den Knaben ist Nino Mic Feuerstein als Dritter der Beste, Leandro Schmid (Vals) nimmt die fünfte Position ein, Lauro Caluori und Gian Brigger sind punktgleich Neunte. Fortgesetzt und zugleich abgeschlossen wird der Sunrise Jugend Cup vom 24. bis 26. März mit den Jugend-Schweizermeisterschaften in Brigels.

Erster Podestplatz für Feuerstein

In Veysonnaz wurde nicht nur ein Slalom, sondern bereits am Samstag auch ein Riesen ausgetragen. Im dritten Rennen des Sunrise Jugend Cups konnte Nino Mic Feuerstein (Piz Ot Samedan) den ersten nationalen Podestplatz seiner Karriere einfahren. Im Riesenslalom auf einer anspruchsvollen Piste in Veysonnaz fuhr er auf den dritten Rang. Seine bisherigen Bestresultate auf dieser Stufe waren ein fünfter und zehnter Platz. Einen Podestplatz als Vierter knapp verpasste Gian Brigger (Parpan). Dank Bestzeit im zweiten Durchgang verbesserte er sich um acht Positionen. Ebenfalls in die Top-Ten schafften es als Siebter respektive Achter Valerio Baracchi (Grüsch-Danusa) und Igor Salvetti (Silvaplana-Champfèr). Beide gehören dem jüngeren Jahrgang (2008) im Sunrise Jugend Cup an.

Erfolgreich waren auch die Mädchen. Nach einer Aufholjagd im zweiten Durchgang fuhr Lara Bianchi (Obersaxen) mit zweitbester Laufzeit auf den vierten Platz. Top-Ten-Klassierungen gelangen überdies Pia Veraguth (8./Obersaxen), Lisa Luternauer (9./Lenzerheide-Valbella) und Marah van der Valk (10./Ski Racing Club Suvretta St. Moritz). In diesem Riesenslalom lieferte die Vertretung des Bündner Skiverbandes wiederum eine sehr gute Teamleistung ab. Zusätzlich zu den je vier Top-Ten-Rangierungen gab es drei beziehungsweise zwei weitere Klassierungen in den ersten 30.