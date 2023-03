Bündner Alpin-Meisterschaften: Bont und Caluori mit Doppelerfolgen

von Anita Fuchs

Bei frühlingshaftem Wetter präsentierten der Skiclub Obersaxen und die Uniun sportiva Lumnezia am ersten Tag der von ihnen organisierten Bündner Meisterschaften den jungen Skirennfahrerinnen und -fahrern eine sehr gute Piste. Die Übergänge im kupierten Gelände liessen am Freitag würdige Bündner Meister erküren. Den Pokal als schnellste Bündnerin respektive bester Bündner im Riesenslalom sicherten sich Minna Bont (Lenzerheide-Valbella) und Lauro Caluori (Beverin).

120 Athletinnen und Athleten am Start

Auch am zweiten Tag der kantonalen Titelkämpfe in Obersaxen war die Bedingungen hervorragend. Die Veranstaltenden bereiteten wiederum eine kompakte Rennpiste für die rund 120 Athletinnen und Athleten der Jahrgänge 2007 bis 2010 vor. Es wurden zwei Kurse gesetzt – je einen für die Mädchen und Knaben, wobei sie im zweiten Durchgang gewechselt wurden.

Bei den Mädchen fochten die beiden, dem jüngeren Jahrgang angehörenden Minna Bont und Lara Bianchi (Obersaxen) (Bianchi hatte Ende Januar auf dem Corvatsch in Silvaplana den Bündner Meistertitel im Super-G gewonnen) den Sieg unter sich aus, wobei Erstgenannte das bessere Ende für sich behielt. Bei den Knaben sicherte sich Gian Brigger (Parpan) den Triumph mit einer Aufholjagd im zweiten Lauf vor Lauro Caluori. Dessen Club-Kollege Ursin von Planta konnte sich über seinen ersten U16-Podestplatz freuen.

Einmal klar, einmal knapp

In der Addition der drei Bündner Meisterschaftsrennen gewannen Lara Bianchi und Lauro Caluori die Goldmedaille in der Kombination. Während es bei den Mädchen eine klare Angelegenheit war, so fiel die Entscheidung bei den Knaben äusserst knapp aus: Bei einer Gesamtzeit von 4:34,85 Minuten betrug der Vorsprung von Lauro Caluori gerade einmal 0,52 Sekunden auf den zweitplatzierten Gian Brigger. Dem an vierter Stelle klassierten Valerio Baracchi (Grüsch-Danusa) fehlten zwei Hundertstelsekunden auf den drittrangierten Leandro Schmid (Vals).

Souveräne Auftritte zeigten in der jüngeren Kategorie Elena Sigg (Davos) und Julien Landolt (Flimserstein Race Team). Die Beiden gelangten in Obersaxen gleich dreimal zu Titelehren. Im Kombinations-Klassement wiesen sie einen Vorsprung von 2,81 (Elena Sigg) respektive 6,10 Sekunden (Julien Landolt) auf die Nächstbesten aus.