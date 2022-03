Präsident des Skiverbands: «Es ist ein Highlight aus Bündner Sicht»

Dass Janutin erstmals auf der obersten Stufe zum Einsatz kam, war für Bavier «zeitgemäss und fällig». In den letzten Rennen hat Swiss-Ski den fünf Jahre älteren Noel von Grünigen eingesetzt, nun kam der Obersaxer zum Zug. «Es ist toll, dass man Janutin nun die Chance gegeben hat. Er trainiert hart, hat eine super Einstellung und hat mit seinem zweiten Platz an der Junioren-WM im letzten Jahr gezeigt, was für ein Potenzial er hat.» Darum müsse man in Zukunft seinen Namen sicher auf der Rechnung haben.