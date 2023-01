Mit Mauro Caviezel geht ein grosser Kämpfer

Es gibt diese eine Geschichte, die so viel über Mauro Caviezel erzählt. 2020, beim Super-G in Val d’Isère, gewinnt der Bündner sein erstes und einziges Weltcuprennen. Es ist gleichzeitig sein Comebackrennen, nachdem er sich in der Saisonvorbereitung beim Unihockeyspielen die Achillessehne gerissen hatte und länger ausgefallen war.