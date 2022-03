Gleich beim Debüt sorgt er für ein Ausrufezeichen

Nervosität kennt er nicht, Druck ebenso wenig. Obwohl Fadri Janutin in Garmisch-Partenkirchen plötzlich und erstmals im Scheinwerferlicht steht. Inmitten von Slalomstars wie Henrik Kristoffersen, Clément Noel oder Manuel Feller. Alles so machen wie im Europacup – das nimmt sich der 22-Jährige aus Landquart vor, als er am Sonntag mit der Nummer 56 in seinem ersten Weltcupslalom am Start steht. Es geht auf. Nicht nur im ersten Durchgang mit Rang 29, sondern auch im zweiten. Als 17.