Gemeinsam geht der Weg unaufhaltsam weiter

Anuk Brändli legt ihren rechten Arm lässig auf Tom Zipperts linke Schulter. Kurz darauf posieren die beiden auf einer Parkbank am Bahnhof in Arosa direkt vor dem Obersee. Sie schauen einander an, erzählen sich etwas, lachen herzhaft. Auch wenn für die junge Skirennfahrerin und den jungen Skirennfahrer so viel Aufmerksamkeit noch ungewohnt ist, sind die Porträtfotos schnell im Kasten. Diese lassen keine zwei Meinungen zu. Die beiden 19-Jährigen verstehen sich bestens.