Caviezel und Janka verpassen Saisonstart

Mauro Caviezel muss den Start in die neue Weltcup-Saison nach hinten verschieben, wie Swiss-Ski am Freitag mitteilt. Der 33-jährige Athlet aus der Nationalmannschaft kämpfe noch immer an den Spätfolgen seines Unfalls vom vergangenen Winter. Mauro Caviezel stürzte im Januar 2021 bei einer Trainingsfahrt und zog sich unteranderem eine schwere Gehirnerschütterung zu, was bis heute zu Sehstörungen führt.