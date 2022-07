Bündner Skifahrerinnen und Skifahrer freuen sich über den neuen Renndress

Das neue Design des Renndresses hat den rätoromanischen Namen «Levada» erhalten. Das bedeutet «Sonnenaufgang» oder auch «wieder aufstehen». Das gefällt der Bündner Skirennfahrerin Jasmin Flury, wie sie gegenüber Radio Südostschweiz sagt. «Ich glaube, da haben wir Bündner alle Freude. Es passt auch, da wir oft schon frühmorgens am Berg sind und den Sonnenaufgang sehen.» Ihr gefallen auch die warmen Farben, in denen der Anzug daherkommt, sowie das gesamte Konzept, das dahinter steht. Erstmals wird Flury Anfang August im Training in Zermatt im neuen Gewand unterwegs sein. Zuerst müsse der Anzug dann ein wenig gedehnt werden, denn: «Wenn man einen neuen Dress bekommt, ist er am Anfang immer extrem eng», so die Davoserin.