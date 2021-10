Gleich zum Auftakt ein Ziel erfüllt

Als Vanessa Kasper am Materialabgabetag Ende September in Dübendorf in die Kameras lachte, da tat sie dies aus einem anderen Grund als jetzt kurz vor dem Saisonstart. Damals freute sie sich darüber, viele Teamkolleginnen und -kollegen wieder zu treffen. Und sie war dankbar über all die Kleider und Ausrüstungsgegenstände, mit denen die Swiss-Ski-Athletinnen und -Athleten ausgestattet wurden. Auch der 24-Jährigen aus St. Moritz kam es vor, als wäre bereits Weihnachten. Das einzige Problem, das sich stellte: Wo nur hin mit all dem Material?