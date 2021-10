Verkehrte Welt

Der jeweilige Kaderstatus der beiden Skirennfahrer lässt keine Rückschlüsse zu. Hier Daniele Sette. Im vergangenen Jahr noch B-Kaderfahrer, nun abgestiegen ins C. Kadermässig auf dem absteigenden Ast. Und da Thomas Tumler. Weiterhin in der Nationalmannschaft, der höchsten Stufe bei Swiss-Ski. Trotz zwei schwierigen Saisons aufgrund von Verletzungen durfte er seinen Platz behalten. Doch am Sonntag im Starthäuschen von Sölden wird nur Sette stehen, weil er einige ansprechende Resultate gegen Ende des Winters herausgefahren hatte.