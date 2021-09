Men Marugg wird Ski-Kommentator

Men Marugg besuchte das Sportgymnasium in Davos und bestritt bis zu seinem 18. Lebensjahr als Nachwuchsathlet Skirennen auf FIS-Stufe. Seine journalistische Karriere startete er 2011 als Praktikant beim damaligen Radio Grischa (heute Radio Südostschweiz). In der Folge berichtete er als freier Sportjournalist für den Privatsender unter anderem über den Skiweltcup. Parallel erlangte der mittlerweile 32-Jährige einen Bachelorabschluss in Journalismus und Organisationskommunikation an der Zürcher Hochschule für angewandte Wissenschaften in Winterthur. Seit 2015 arbeitet er in verschiedenen Funktionen für SRF Sport, zuletzt als Radio- und TV-Redaktor mit Spezialgebiet Ski alpin.