Luana Flütsch tritt zurück

Luana Flütsch, die vor allem in den Speed-Disziplinen zu Hause war, werde sich nun auf ihre berufliche Ausbildung konzentrieren und ihre ganze Energie in das Psychologiestudium stecken, heisst es weiter. (krr)



Bereits in der Sendung «Usfahrt Sport» im Januar 2020 war der Rücktritt ein Thema: