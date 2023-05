Zwei Bündner Kränze bei Schneider-Sieg

von Patrick Casanova

Zum zweiten Kranzfest der Saison im Nordostschweizer Verbandsgebiet fanden sich 5000 Zuschauerinnen und Zuschauer auf der Zürcher Allmend mitten in der grössten Stadt der Schweiz ein. Aus Bündner Sicht durfte nach seiner Aufgabe infolge Rückenbeschwerden vor zwei Wochen im Thurgau vor allem das Comeback von Armon Orlik mit Spannung erwartet werden. Am Sonntag stellte der Maienfelder zum Auftakt in einer animierten Paarung mit Damian Ott, dem Sieger des «Thurgauers». Mit einem Sieg in den Tag starteten aus dem Kreis der meistgenannten Favoriten Domenic Schneider (gegen den Winterthurer Samir Leuppi) und Werner Schlegel (gegen den Appenzeller Martin Hersche).

Orlik wie Ott, der am Morgen mit Marc Jörger und Christian Biäsch gleich zwei Bündner besiegte, hielten sich in der Folge bis zum Mittag schadlos. Schlegel (gegen Jeremy Vollenweider) und Schneider (gegen Christian Bernold) stellten ihren dritten Gang, sodass sich zur Halbzeit ein grosser Zusammenschluss an der Spitze ergab.

Schneider souverän

Nach der Pause gewann Orlik seine nächsten beiden Gänge, aufgrund fehlender Maximalnoten verpasste das Aushängeschild des Schwingklubs Unterlandquart aber die Qualifikation für den Schlussgang. Nach einem abschliessenden Blitzsieg gegen Beda Arztmann beendete Orlik das Fest ungeschlagen auf dem zweiten Platz. Nicht ganz nach vorne reichte es auch Ott und Schlegel, Letzterer wurde im fünften Gang durch eine Punkteteilung von Fabian Kindlimann um den Einzug in den Schlussgang gebracht.

Für die Endausmarchung qualifizieren konnte sich so neben dem überzeugenden Schneider etwas überraschend der Zürcher Shane Dändliker. Der Teilverbandskranzer vom rechten Seeufer liess einem «Gestellten» zum Auftakt gegen den Felsberger Roman Hochholdinger vier Siege folgen und stieg mit einem Viertelpunkt Vorsprung in die Entscheidung. Gegen Schneider blieb aber auch Dändliker ohne Chance, nach 35 Sekunden musste er sich dem Thurgauer geschlagen geben.

Zweiter Saisonkranz von Biäsch

Für Schneider ist es nach 2021 der zweite Triumph am «Zürcher» und bereits der zweite Kranzfestsieg der noch jungen Saison. Aus den Reihen der Bündner zeigte Christian Biäsch erneut eine gute Leistung. Nach vier Siegen aus den ersten fünf Gängen – darunter auch gegen den Thurgauer Oldie Stefan Burkhalter – war der Davoser schon vor seiner abschliessenden Paarung gegen Schlegel zum zweiten Mal in diesem Jahr nach dem «Thurgauer» kranzsicher. Dem Toggenburger Eidgenossen musste sich Biäsch zum Abschluss beugen, am Ende blieb ihm der geteilte sechste Rang.

Chancen auf Eichenlaub besassen vor dem letzten Gang auch noch Marc Jörger sowie Andreas Wagner. Jörger stellte zum Abschluss gegen Marco Schnurrenberger, Wagner unterlag Lars Rotach. So verpassten beide die Auszeichnung.