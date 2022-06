«Unsere Spitzenschwinger sind auf einem guten Weg»

Mit dem Bündner Kantonalschwingfest in Untervaz findet am Sonntag schon das fünfte Kantonalfest innerhalb des Nordostschweizer Teilverbandes statt. Fridolin Beglinger, der Technische Leiter, ist mit den Leistungen seiner Athleten am «Thurgauer» (Sieger Samuel Giger), «Zürcher» (Roger Rychen), «St. Galler» (Werner Schlegel) und «Glarner» (Armon Orlik) zufrieden.