Steigerung des NOS-Verbands ist ein Muss

Der Nordostschweizer Schwingerverband ist mit zwei Zielen nach Pratteln gereist. Einerseits, erstmals seit Jörg Abderhalden 2007 in Aarau wieder den Schwingerkönig zu stellen. Andererseits, das Kranzresultat von Zug zu bestätigen, respektive zu toppen. Zehn Eichenlaub-Auszeichnungen waren es 2019 in der Zentralschweiz. Zehn waren es auch in Pratteln. Damit wurden beide Ziele verpasst.