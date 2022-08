Sie sind die erfolgreichsten Bündner Schwinger

Am Samstagmorgen geht es los: Mit dem Einmarsch der Schwinger um 7.30 Uhr wird das Eidgenössische Schwing- und Älplerfest (Esaf) in Pratteln so richtig lanciert. Die fünf Schwinger umfassende Bündner Fraktion hat mit dem Maienfelder Armon Orlik einen heissen Trumpf am Start, der bereits zwei eidgenössische Kränze in seiner Sammlung hat und nun den dritten anstrebt. Damit gehört er zu den erfolgreicheren Bündner Schwingern, aber (noch) nicht zu den allerbesten. Wir zeigen, welche vier Schwinger die meisten Auszeichnungen am Esaf einheimsen konnten. Speziell dabei: Alle vier stammen aus dem Schwingklub Unterlandquart.