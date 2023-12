Vierfach-Eidgenosse Stefan Fausch: Bloss die Krönung in Aarau fehlt

Der Eidgenosse ist ein wenig lädiert in den Tagen vor Weihnachten. Während seine Partnerin sich in der Küche um die nächste Sorte Weihnachtsguetzli kümmert, muss Stefan Fausch Rücksicht auf seinen Körper nehmen. Das Bein hochlagern ist angesagt, ehe er sich im gemütlichen Wohnzimmer in Seewis viel Zeit lässt, um seine lange und bewegte Karriere im Sägemehlring Revue passieren zu lassen.