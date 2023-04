Verletzungspech: Armon Orlik muss beim «Thurgauer» nach zwei Gängen aufgeben

Der Bündner Eidgenosse Armon Orlik beklagt einmal mehr Verletzungspech. Das Thurgauer Kantonalfest musste der Maienfelder nach dem zweiten Gang abbrechen. Nachdem er in Egnach zum Auftakt mit dem Thurgauer Eidgenossen Domenic Schneider gestellt hatte, gewann er seinen zweiten Gang gegen den Appenzeller Patrick Schmid mit der Maximalnote.

Für alle Zuschauer und Konkurrenten überraschend, trat Orlik danach zum dritten Gang nicht mehr an. Grund war eine Rückenverletzung. «Es hat mir während des zweiten Gangs im Rücken gezwickt. So macht keinen Sinn, weiter zu schwingen» sagte er. Wir lange Orlik ausfallen wird, wird sich in den nächsten Tagen zeigen. Sein nächster Einsatz am Zürcher Kantonalfest am 14. Juni ist damit unsicher.