Unser Schwingexperte: «Orlik kann vorne mitschwingen - es gibt bloss ein Fragezeichen»

Armon Orlik gegen Kilian Wenger. Mit dieser Knallerpaarung startet Armon Orlik am Sonntagmorgen in das Unspunnen-Fest. Der Anlass in Interlaken, der nur alle sechs Jahre stattfindet, ist der grosse Höhepunkt der Schwingsaison. «Nachdem er in den letzten Jahren ab und zu zu kämpfen hatte, kann Orlik wieder ganz vorne mitschwingen», ist unser Schwingexperte Lars Morger überzeugt. Der Bündner bewies dies an verschiedenen Festen in den vergangenen Monaten: Drei Festsiege stehen in diesem Sommer in Orliks Palmares. Und doch sieht unser Schwingexperte ein Fragezeichen: «Hat Orlik die Qualität, auch ganz grosse Gegner zu bezwingen?» Nach Wenger dürften auch im weiteren Festverlauf viele Top-Athleten auf Orlik warten. Nicht unbedingt die Stärke das Maienfelders, wie die beiden Niederlagen gegen Samuel Giger in dieser Saison zeigen. «Geschlagen hat er von den Grossen eigentlich nur Pirmin Reichmuth», so Morger.

Lars Morger zu den Chancen von Armon Orlik: