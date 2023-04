Souveräner Orlik gewinnt in Untervaz

von Patrick Casanova

Der bereits sechste Triumph von Armon Orlik am Bündner Frühjahrsschwinget geriet nie in Gefahr. Zu überlegen agierte das Aushängeschild des Schwingclubs Unterlandquart auch diesen Sonntag in Untervaz. Im Anschwingen bezwang der 27-Jährige mit dem Teilverbandskranzer Urs Doppmann den nominell stärksten Luzerner Gast nach kurzer Gangdauer.