Souveräner Heimsieg von Schwinger Armon Orlik

von Patrick Casanova

Der Festsieg von Schwinger Armon Orlik geriet am Samstagabend am Hallenschwinget in Untervaz nie in Gefahr. Der Bündner Teamleader gewann alle sechs Gänge. Im Anschwingen bezwang Orlik den Sarganser Neu-Eidgenossen Marco Good. Good fiel nach weiteren Punktverlusten ebenso früh aus der Entscheidung wie Stefan Burkhalter, der dritte Eidgenosse im 47-köpfigen Teilnehmerfeld.