Schwinger Corsin Jörger: Ein Spagat zwischen Familie, Arbeit und Sport

Beim vom Thurgauer Eidgenossen Domenic Schneider gewonnenen Rheintal-Oberländer Verbandsschwingfest in Altstätten war er am 2. April mit Rang 10d bestklassierter Bündner. Am Sonntag, als Armon Orlik beim Bündner Frühjahrsschwingen in Untervaz triumphierte, landete Corsin Jörger mit drei Siegen und einem Gestellten als sechsbester Bündner auf Platz 8f. Entsprechend fällt sein Rückblick auf die Vorbereitungsfeste zwiespältig aus. Einerseits ist er mit dem einen oder anderen Gang «sehr zufrieden». Andererseits wäre mehr drin gelegen – einmal mehr. Der Emser weiss das – und ärgert sich.