Schwingen: Zwangspause für den Bündner Eidgenossen Armon Orlik

Armon Orlik, der am Sonntag das Thurgauer Kantonalfest in Egnach nach dem zweiten Gang beendet hat, muss pausieren. Die Untersuchung bei seinem Vertrauensarzt hat ergeben, dass er sich keine strukturelle Verletzung im Rücken zugezogen hat und es sich «nur» um ein muskuläres Problem handelt. Wie lange Orlik ausfallen wird, ist offen. Der Eidgenosse aus Maienfeld wird allerdings am 14. Mai das Zürcher Kantonale definitiv nicht bestreiten. (rw)