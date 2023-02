Sandro Schlegel über Rücktritt: «War der vernünftige Entscheid»

Für ganz nach vorne reichte es ihm nie. Und doch verliert der Bündner Schwingsport mit Sandro Schlegel einen seiner konstantesten Athleten. Der Fideriser gewann in seiner Karriere 25 Kränze, nahm 2013 in Burgdorf und 2016 am Eidgenössischen teil. Nun hat der 32-Jährige genug. Anfang Februar gab Schlegel seinen Rücktritt bekannt. «Es war der vernünftige Entscheid», so der Prättigauer, der sich zuletzt einer Schulteroperation unterziehen musste. «Ich spürte, dass ich nicht mehr auf das Niveau von zuvor kommen werde.»

Wie er auf seine Karriere zurückblickt und worauf er sich nun besonders freut, erfahrt Ihr im Video:

Einen ausführlichen Bericht zum Rücktritt von Sandro Schlegel gibt es morgen in der Zeitung Südostschweiz.