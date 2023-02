Sandro Schlegel: Gestoppt von Verletzungen

Gedanken über den Rücktritt habe er sich schon im letzten Sommer gemacht. Spätestens nachdem er am 12. Oktober an der Supraspinatus-Sehne operiert wurde, war ihm klar, dass es das gewesen ist. Trotzdem wartet er bis letzte Woche, ehe er seinen Rücktritt offiziell vermeldete. «Ich brauchte diese Zeit, musste etwas Abstand gewinnen. Jetzt bin ich so weit, und es stimmt für mich zu 100 Prozent», sagt der 32-jährige Prättigauer. Lange hatte er sich dagegen gewehrt, hoffte, ins Sägemehl zurückkehren zu können. «Ich hätte nach der Schulteroperation die kommende Saison verpasst.