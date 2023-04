Roman Hochholdinger auf Abschiedstour: Die Derniere gibt er in Davos

Den Ehrgeiz, sagt Roman Hochholdinger, habe er noch immer. 39 Kränze hat er zu Hause in Felsberg aufgehängt. Der eine oder andere könnte in den nächsten Wochen dazukommen. «Wenn es noch 40 werden, dann wäre es toll», sagt das Mitglied des Schwingklubs Chur. Das Wichtigste für den 41-Jährigen sind die Resultate aber nicht. Für «Hochi», wie er in Schwingkreise gerufen wird, sind die Freude am Sport und die Geselligkeit mindestens genauso wichtig. Das soll aber keinesfalls heissen, dass er in den Sägemehlringen nicht jeden Gang gewinnen will. «Ich habe meinen Sport immer ernst genommen.