Roger Rychen befindet sich am «Glarner-Bündner» in Lauerstellung

Heute Pfingstmontag steigen die Schwinger aus dem Glarnerland und Graubünden sowie die Gastschwinger in Elm in die Zwilchhosen. Beim «Glarner-Bündner» sind einige Hochkaräter am Start, wie etwa Samuel Giger. Der Thurgauer gab sich bisher keine Blösse und entschied alle drei Gänge mit je einer glatten 10 für sich. Zum Auftakt traf Giger auf Mitfavorit Armon Orlik, mit dem besseren Ende für Giger. Er legte Orlik mit einem explosiven Kurz platt.