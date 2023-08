Im Obstbäume-Kanton gibt es für die Glarner Jungschwinger viel Eichenlaub

In der Kategorie 2008/2009 bewies Jan Bommer aus Mitlödi seine gute Form. Vier Gänge gewann er, zweimal musste er als Verlierer vom Platz. Diese Bilanz trug ihm Rang 11a ein. Dicht dahinter im Rang 12b folgte Sales Tschudi aus Matt, der mit drei Siegen einen weiteren Zweig erkämpfte. Ein Viertelpunkt zur Auszeichnung fehlte Mauro Hösli aus Näfels. Trotzdem war Hösli zufrieden, konnte er nach seiner Muskelverletzung doch wieder beschwerdefrei schwingen, was in dieser Situation mehr zählt als ein Zweig. Fridolin Figi aus Luchsingen hielt sich gut im Festverlauf. Mit je zwei Siegen, Gestellten und Niederlagen platzierte er sich in der Ranglistenmitte. Der Sieg in dieser Kategorie ging an den einheimischen Lorin Rhyner.