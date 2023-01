Glarner Nachwuchsschwinger sind in Top-Form

von Theres Tschudi

Die schöne Holzhalle in Frauenfeld war randvoll gefüllt beim Stelldichein der 283 Jungschwinger, die von zahl-reichen Zuschauern und Betreuern begleitet wurden. Zusätzlich waren die Funktionäre mit der neuen Technik den ganzen Tag gefordert. Gespannt erwartete man die neue Ausgangslage der obersten Jahrgänge 2008, die nach drei Jahren nun mit den Jüngeren Jahrgang 2009 schwingen durften.

Spitzenplätze bei den Ältesten

Mauro Hösli aus Näfels nutzte die neue Situation und konnte sich vier Siege und zwei gestellte Gänge auf sein (digitales) Notenblatt schreiben lassen. Damit erreichte er in seiner Kategorie den sehr guten Rang 4a. Jan Bommer (Mitlödi) gewann ebenfalls vier Gänge, verlor zwei Duelle unglücklich und erkämpfte sich am Ende den Rang 7a. Gleich hinter ihm in Rang 7b reihte sich mit drei Siegen und drei gestellten Gängen Jonas Ebnöther (Luchsingen) ein. Mit drei Siegen, zwei gestellten Gängen und einem verlorenen Duell reihte sich Sales Tschudi (Matt) in Rang 9a ein. Der Zürcher Oberländer Fabio Eicher entschied diese Kategorie mit 59,50 Punkten überlegen für sich.

Premiere für Robin Trümpi

Bei den Jahrgängen 2010/11 war wegen krankheitsbedingten Ausfällen bei den Glarnern nur Enrico Tschudi (Matt) am Start. Je drei gewonnene und verlorene Gänge ergaben für ihn den Rang 13c. Sieger wurde der Bündner Sämi Moser (Mutten).

Beim Jahrgang 2012/13 waren die Glarner Schwinger durch Marc Trümpi (Weesen) vertreten. Er ging in drei Gängen als Sieger hervor und musste sich dreimal geschlagen geben. Mit dieser Bilanz beendete er das Fest auf Rang 14b. Der Sieg ging an den Appenzeller Johann Mazenauer.

Robin Trümpi, der jüngere Bruder von Marc, konnte bei den Jahrgängen 2014/15 bei seinem Wettkampfdebüt zwei Duelle für sich entscheiden. Für ihn resultierte der 15. Platz. in der Kategorie der Jüngsten siegte Sven Pfleghart (Hagenbuch ZH).

Diese ersten Resultate im 2023 der kleinen Glarner Nachwuchsschwinger-Delegation im Thurgau lassen auf weitere Top-Resultate hoffen. Am 15. April können die Buben ihre Stärken am Bündner kantonalen Nachwuchsschwingfest in Untervaz beweisen.